Beach Nations Cup | a Messina la fase preliminare con le Nazionali italiane protagoniste C’è Sestini fra le donne

L’Italia si prepara a conquistare la scena internazionale con la Beach Nations Cup 2025 a Messina, un evento imperdibile che trasformerà Piazza Duomo in un’arena di emozioni. Tra le protagoniste, la talentuosa Sestini tra le donne, pronta a incantare il pubblico con le sue doti. Unite in un clima di grande entusiasmo, le squadre italiane si sfideranno in un doppio appuntamento che promette spettacolo e passione. Il nostro paese è pronto a scrivere un’altra pagina di successo nel beach volley.

Sarà la spettacolare cornice di Piazza Duomo a Messina a fare da teatro, tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno, alla fase preliminare della CEV Beach Nations Cup 2025, il torneo continentale a squadre di beach volley. La città siciliana ospiterà contemporaneamente le Pool D femminile e Pool E maschile, in un doppio appuntamento ad alto contenuto spettacolare che coinvolgerà anche le formazioni italiane. A rappresentare l’Italia nel torneo femminile saranno due coppie: Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, reduci dal secondo posto nel Challenge di Alanya, e Claudia Scampoli in coppia con Eleonora Sestini, chiamata a sostituire l’infortunata Giada Bianchi, uscita acciaccata dalla finale per il terzo posto della stessa tappa turca. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Beach Nations Cup: a Messina la fase preliminare con le Nazionali italiane protagoniste. C’è Sestini fra le donne

