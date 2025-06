Bct Music Festival a Benevento Umberto Tozzi con il suo ultimo tour

A Benevento, il Bct Music Festival offre un’occasione imperdibile: il leggendario Umberto Tozzi si esibirà in un emozionante concerto all’Arena Musa per il suo ‘L’Ultima Notte Rosa – The Final Tour’. Un evento da non perdere, che celebra una carriera ricca di successi indimenticabili e porta sul palco la magia della musica italiana. Concludendo questa straordinaria tournée, Tozzi regalerà al pubblico momenti di pura emozione e nostalgia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Umberto Tozzi, una delle voci più iconiche della musica italiana, si prepara a salutare il pubblico con un’ultima grande tournée. Il 31 luglio, l’artista torinese sarà protagonista all’Arena Musa di Benevento nell’ambito del suo ‘ L’Ultima Notte Rosa – The Final Tour’, che segna la conclusione di una carriera straordinaria fatta di successi senza tempo. Un live organizzato dal Bct Music Festival che andrà a sostituire Bresh, a seguito dell’annullamento dell’intero tour estivo. Anche la città delle streghe, dunque, insieme ad altre 16 province italiane, ripercorrerà un viaggio tra le sue hit più celebri del cantautore piemontese che hanno segnato la musica italiana e internazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

