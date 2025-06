Bbc Grosseto crolla contro Nettuno | ottava sconfitta consecutiva

Il Bbc Grosseto sta vivendo un momento complicato, con l’ottava sconfitta consecutiva che mette a dura prova il morale della squadra. La sfida contro il Nettuno, disputata sotto le luci dello stadio ’Jannella’, si è risolta in modo sorprendente già al secondo inning, lasciando i tifosi grossetani con l’amaro in bocca. Dopo un avvio promettente, la squadra di Del Santo ha subito una battuta d’arresto che evidenzia le sfide da superare per tornare ai vertici.

Il Bbc Grosseto non sa più vincere. Con il Nettuno (11-5 per i laziali in gara-due) la squadra di Del Santo colleziona l'ottavo ko di fila. Il duello disputato sabato sera allo stadio 'Jannella' si è risolto al secondo inning. Marcial, dopo i tre kappa del primo inning che avevano fatto sperare in un grande incontro, crolla in maniera incredibile, facendo ipotecare la vittoria al Nettuno: Coutinho riceve la base ball e segna l'1-0 sul doppio di Mercuri, il quale corre a casa sul singolo di Annunziata. Poi il partente del Bbc subisce il singolo che porta in terza il corridore Annunziata, che segna sulla hit di D'Amico.

In questa notizia si parla di: nettuno - grosseto - crolla - ottava

