Bayern Monaco Harry Kane a secco nel 10-0 a Auckland | la risposta dell’attaccante inglese

Harry Kane, nuovo volto del Bayern Monaco, ha vissuto un debutto all’insegna della delusione, rimanendo a secco nel 10-0 contro Auckland City. Tuttavia, l’attaccante inglese guarda già avanti, determinato a dimostrare il suo valore nelle prossime sfide. Con un talento innato e una mente focalizzata, Kane si prepara a scrivere nuove pagine di successo con il club bavarese, pronto a superare ogni ostacolo. La sfida non è ancora finita.

Bayern Monaco, Harry Kane è rimasto a secco nel 10-0 dei bavaresi contro Auckland City: l'attaccante però è concentrato già sulla prossima sfida Il Bayern Monaco ha scritto la storia del Mondiale per Club travolgendo l'Auckland City con un incredibile 10-0 nel match d'esordio. Una vittoria-record che ha visto Jamal Musiala protagonista con una tripletta,

