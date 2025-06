Bayern Monaco Auckland City | 10-0 i record di Müller i positivi rientri di Musiala e Upamecano Le 6 storie speciali della goleada

Il Bayern Monaco apre il suo Mondiale per Club con un trionfo memorabile, schiantando l’Auckland City 10-0 in una partita che passerà alla storia. I record di Müller, i rientri di Musiala e Upamecano, e le sei storie speciali dietro questa goleada rendono questa vittoria ancora più eccezionale. Ma cosa ci riserva il cammino dei bavaresi? Scopriamolo insieme.

Bayern Monaco, sei protagonisti della vittoria dei bavaresi per 10-0 contro l'Auckland City al Mondiale per Club Un inizio migliore era impossibile. Il Bayern Monaco inaugura il suo Mondiale per Club con una vittoria schiacciante per 10-0 contro un Auckland City, squadra semi-professionistica per loro stessa ammissione.

Sané Bayern Monaco, Eberl sull’offerta per il rinnovo: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui» - Lerry Sané è al centro di speculazioni riguardanti il suo futuro al Bayern Monaco. Con il contratto in scadenza la prossima estate, il direttore sportivo Eberl ha dichiarato: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui».

Il portiere dell'Auckland City Conor Tracey lavora part-time in un magazzino di prodotti farmaceutici per veterinari e oggi ha preso 10 gol dal Bayern Monaco ai mondiali per Club. Potrà raccontare ai suoi colleghi questa partita… Vai su Facebook

Forse nell'eventualità che ci sarebbero stati incontri come Bayern Monaco-Auckland City, la grafica della #FIFAClubWorldCup è una delle prime, a memoria, a non dover attuare soluzioni balzane in caso di doppia cifra... Vai su X

