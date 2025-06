Battiti Live 2025 in tv | quando e dove vederlo

Preparati a vivere l'estate 2025 con il grande ritorno di Battiti Live, l'evento musicale più atteso! Dal 18 al 22 giugno, Molfetta si trasformerà nella capitale della musica da ballare, con oltre 170 performance di 90 artisti pronti a conquistare il palco e il pubblico. Ma la domanda è: quando e dove poter seguire in tv questa festa imperdibile? Scopriamolo insieme!

Mercoledì 18 giugno torna il Cornetto Battiti Live di Radio Norba. L’edizione 2025 è in programma a Molfetta (Bari) con cinque serate fino a domenica 22 all’insegna della musica da ballare. Attese sul palco più di 170 performance di circa 90 artisti, che si esibiranno dal vivo con i loro inediti, pronti a darsi battaglia per il titolo di tormentone dell’estate. I cinque appuntamenti saranno trasmessi live sulle frequenze di Radio Norba e su Radio Norba Tv. A partire da luglio, sarà possibile rivederli su Canale 5 in prima serata, con repliche su La5 e Mediaset Extra. La grande novità sarà il Cornetto Extra Battiti, format quotidiano in arrivo ogni pomeriggio sempre a luglio, ma su Italia 1, con la conduzione di Nicolò De Devitiis direttamente da Casa Battiti: in programma interviste agli artisti e racconti dal backstage dell’evento. 🔗 Leggi su Lettera43.it