Battiti Live 2025 dove seguirlo in diretta

Sei pronto a vivere l’energia di Battiti Live 2025? La 23ª edizione dell’evento musicale pugliese ti aspetta a Molfetta dal 18 al 22 giugno, con cinque serate imperdibili ricche di musica e spettacolo. Vuoi seguire tutto in diretta? Scopri dove e come non perderti nemmeno un istante di questa festa musicale che farà ballare tutta Italia!

Tutto pronto per il Battiti Live 2025, 23esima edizione dell’evento musicale pugliese fra i più attesi dell’estate in programma dal 18 al 22 giugno a Molfetta, in provincia di Bari. Cinque appuntamenti destinati a far ballare il pubblico al ritmo dei brani più ascoltati in radio e sulle piattaforme digitali d’Italia, pronti a darsi battaglia per il titolo di tormentone della stagione. L’evento sarà trasmesso in diretta sulle frequenze di Radio Norba, emittente organizzatrice, e su Radio Norba Tv, disponibile sul canale 730 di Sky e sull’11 del digitale terrestre in Puglia. Per tutti, la visione sarà possibile in live streaming attraverso il player sul sito ufficiale, dove ascoltare anche la diretta radiofonica, e attraverso l’app, scaricabile dagli store iOS e Android gratuitamente. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Battiti Live 2025, dove seguirlo in diretta

In questa notizia si parla di: battiti - seguirlo - diretta - evento

?In diretta su Radio Marconi FM 94.8 per 5 SI https://www.radiomarconi.info Vai su Facebook

La Zanzara invade il Festival dell'Economia di Trento! Segui la diretta, clicca qui: https://tinyurl.com/mrxyd8zy “RISCHI E SCELTE FATALI. L'Europa al bivio” 22 - 25 maggio 2025 Trento #FestivalEconomiaTrento #EuropaAlBivio Vai su X

Battiti Live 2025, dove seguirlo in diretta; Cornetto Battiti Live 2025: cinque giorni con l'evento firmato Radio Norba; Battiti Live 2025, tutte le 5 tappe a Molfetta: ecco cosa sapere.

Battiti Live 2025, dove seguirlo in diretta - Tutto pronto per il Battiti Live 2025, 23esima edizione dell’evento musicale pugliese fra i più attesi dell’estate in programma dal 18 al 22 giugno a Molfetta, in provincia di Bari. Lo riporta msn.com

Cornetto Battiti Live 2025: cinque giorni con l'evento firmato Radio Norba - È ufficiale: dal 18 al 22 giugno, Molfetta ospiterà il Cornetto Battiti Live 2025, con oltre 170 performance su un grande palco affacciato sul mare della “Civitas Mariae”. Riporta fm-world.it