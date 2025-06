battiti live 2025 dove acquistare i biglietti e quanto costano

Se vuoi vivere l’energia di Battiti Live 2025, ecco tutto quello che devi sapere: dove acquistare i biglietti, i costi e le modalità di accesso. Torna anche quest’anno l’attesissimo evento musicale di Radio Norba, che anima le estati pugliesi con performance di artisti italiani di grande calibro. Ricorda, l’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, quindi preparati a goderti cinque serate imperdibili a Molfetta dal 18 al 22 giugno!

Torna anche nel 2025 il Cornetto Battiti Live, evento musicale di Radio Norba che da diversi anni accende l’estate pugliese. Riflettori puntati dal 18 al 22 giugno su Molfetta (Bari) per cinque live in compagnia di alcuni dei principali protagonisti della musica italiana. Come da tradizione, l’ accesso sarà completamente gratuito fino al raggiungimento della capienza massima consentita, pertanto non sarà necessario munirsi di biglietti per partecipare ai concerti. Ogni giornata, tra l’altro, inizierà già nel primo pomeriggio grazie all’area village, che resterà attiva fino agli ultimi istanti prima dello show. 🔗 Leggi su Lettera43.it