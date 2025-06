Bastoni rivela | Sta per finire un ciclo e ne sta iniziando uno nuovo Chivu? Ha insistito su una cosa

Alessandro Bastoni, protagonista nel cuore nerazzurro, si prepara ad affrontare una nuova sfida con l’Inter, mentre il ciclo di successi si avvia a conclusione. Alla vigilia della partita contro il Monterrey, il difensore ha condiviso riflessioni e ambizioni, sottolineando l'importanza di concentrarsi sul presente e di imparare dalle esperienze passate. Con Chivu che insiste su un punto cruciale, la squadra è pronta a scrivere un nuovo capitolo emozionante.

Bastoni, il difensore nerazzurro ha parlato alla vigilia della gara dell’Inter con il Monterrey: le sue dichiarazioni. Alessandro Bastoni ha parlato nella zona mista allestita dall’ Inter alla vigilia della gara col Monterrey che aprirà il cammino nerazzurro al Mondiale per club. Ecco le parole ai media presenti a Los Angeles SULLA FINALE DI CHAMPIONS E GLI STRASCICHI DI QUEL MATCH – Non è facile, ma il nostro mestiere ci impone di ripartire e guardare le cose positive fatte nel corso della stagione. Sta per finire un ciclo e iniziarne uno nuovo, dobbiamo portare nuovo entusiasmo. Sembra passata una vita da Monaco, noi siamo abituati a resettare e ripartire, anche quando facciamo bene. 🔗 Leggi su Internews24.com