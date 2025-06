Basta referendum usa e getta | FI e Noi Moderati presentano leggi per aumentare le firme Panico a sinistra

Basta con i referendum usa e getta che svuotano le casse pubbliche e alimentano il caos politico. Noi Moderati, insieme a Forza Italia, lanciano una proposta concreta: aumentare le firme necessarie per proporre un referendum, rafforzando così il valore di ogni consultazione e tutelando la stabilità democratica. Alla Camera e al Senato, si apre un nuovo capitolo per una politica più seria e responsabile. La riforma è il primo passo per un sistema più equilibrato e lungimirante.

Alla Camera Noi Moderati, al Senato Forza Italia. A dieci giorni dai fallimentari referendum su lavoro e cittadinanza breve e sulla scorta dell’esorbitante esborso che hanno comportato per le casse dello Stato, i partiti del centrodestra mettono mano alla modifica della legge per la presentazione dei quesiti, chiedendo di innalzare la soglia di firme richieste. La proposta di legge di Noi Moderati per aumentare le firme per i referendum. La proposta di legge di Noi Moderati per modificare l’articolo 75 della Costituzione chiede di aumentare sia il numero minimo di firme che il numero minino dei consigli regionali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Basta referendum “usa e getta”: FI e Noi Moderati presentano leggi per aumentare le firme. Panico a sinistra

In questa notizia si parla di: referendum - moderati - basta - getta

Referendum, Schlein-Conte-Avs incalzano Meloni ma i moderati protestano - Il referendum Schleim Conte ha acceso il dibattito politico, con Meloni che incalza mentre i moderati alzano le proteste.

Domenica e lunedì si vota per cinque referendum. Eppure mai come stavolta il dibattito tra favorevoli e contrari – relegato tra i servizi minori su quasi tutte le tv – è stato oscurato da quello sull’astensione, come diritto equiparabile a quello del voto, con punte di Vai su Facebook

Basta referendum usa e getta: FI e Noi Moderati presentano leggi per aumentare le firme. Panico a sinistra; Su 5 referendum il Pd getta la maschera | .it.

Pd e 5S: “L’invito all’astensione non è democratico” - L’atmosfera è già quella del famoso invito craxiano «andate al mare» in occasione del referendum del 9 giugno ... Secondo repubblica.it

Referendum: le posizioni dei partiti - Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia si sono schierati per l'astensione rispetto ai 5 referendum. Segnala ansa.it