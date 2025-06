Basta disturbare i turisti con ‘buttadentro’ volantini e pubblicità | la nuova ordinanza del sindaco di Capri contro la petulanza

Capri, conosciuta per il suo fascino senza tempo, si prepara a cambiare volto nel rispetto dei visitatori. Con una nuova ordinanza, il sindaco Paolo Falco mira a tutelare la tranquillità e l’esperienza autentica dell’isola, vietando volantini e pubblicità insistente. Basta disturbare i turisti con pratiche fastidiose: è ora di vivere Capri in modo più sobrio e rispettoso, valorizzando la sua bellezza naturale e la serenità di chi la sceglie come meta.

Basta disturbare i turisti. Migliaia e migliaia di turisti stanno inondando le città italiane in questo periodo estivo ed è caccia all’affare. Commercianti e negozianti puntano spesso su una pubblicità anche ‘eccessiva’ per battere la concorrenza e assicurarsi numeri incredibili. Proprio la petulanza e l’insistenza con i turisti, però, sarà vietata a Capri. È questa la decisione del sindaco, Paolo Falco, della suggestiva isola dell’arcipelago campano. Una decisione che mira a preservare i turisti e che ha già creato qualche malcontento tra i commercianti. Per chi violerà l’ordinanza anti petulanza ci saranno sanzioni e sospensioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Basta disturbare i turisti con ‘buttadentro’, volantini e pubblicità”: la nuova ordinanza del sindaco di Capri contro la petulanza

