Basket italiano sotto shock | Achille Polonara ha la leucemia

Il mondo dello sport italiano è sconvolto: un grande campione è alle prese con una terribile diagnosi che potrebbe mettere in pericolo la sua carriera e richiederà una lotta per la vita. Compagni di squadra, società, avversari e familiari si sono subito uniti per supportarlo. Achille Polonara, conosciuto per la sua tenacia sul campo, ha ricevuto la notizia devastante della leucemia mieloide. Questo annuncio è stato dato dalla Virtus Segafredo Bologna proprio prima di Gara-3 della finale Scudetto contro Brescia. Un colpo che ha scosso non solo la squadra, ma tutto il panorama del basket italiano, già toccato l'anno scorso dalla sua battaglia contro un tumore.