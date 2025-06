Basket giovanile un altro forlivese in Nazionale | convocazione per l' under 15 Gabriele Cappabianca

Un'altra affermazione di talento nella pallacanestro giovanile forlivese: Gabriele Cappabianca, classe 2010, è stato convocato dalla Nazionale Under 15 per il Torneo dell'Amicizia a Voiron, in Francia. Un riconoscimento che conferma la crescita costante della Pallacanestro Forlì 2.015 e il valore dei suoi giovani promettenti. Questa convocazione rappresenta un passo importante nel percorso di Gabriele, destinato a brillare anche oltre i confini nazionali.

Un altro giovane talento della Pallacanestro Forlì 2.015 convocato in azzurro. Si tratta del classe 2010 Gabriele Cappabianca, convocato nella Nazionale Under 15 che prenderà parte al Torneo dell'Amicizia di Voiron, in Francia. Il raduno inizierà il primo luglio al Centro federale di Novarello.

