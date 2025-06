Basket finale Serie A | Bologna vuole chiuderla Brescia per allungare la serie

Domani sera alle 20.30 al Palaleonessa, la sfida tra Brescia e Bologna nella finale di Serie A si presenta come un vero e proprio crocevia: i padroni di casa, con un doppio vantaggio, cercano di chiudere i giochi e conquistare il titolo, mentre gli ospiti sono pronti a tutto per ribaltare le sorti della serie e allungare la competizione. Una partita che promette emozioni intense e colpi di scena fino all’ultimo secondo.

Si disputa domani, martedì 17 giugno con palla a due alle 20.30, al Palaleonessa gara-3 della Finals della Serie A di basket e sul parquet lombardo scenderanno in campo la Germani Brescia e la Virtus Segafredo Bologna. Sfida già decisiva, con gli ospiti che possono conquistare il titolo, mentre i ragazzi di Peppe Poeta sono spalle al muro. Dopo il 90-87 di gara-1 e il 75-65 di gara-2, infatti, i ragazzi di Ivanovic guidano la serie sul 2-0 e serve una vittoria nelle prossime, teoriche, tre sfide per conquistare lo scudetto numero 17. Dopo aver sofferto tantissimo nel match d’esordio, gara-2 ha visto la Virtus guidare praticamente per 40 minuti, con Brescia che ha provato a lottare, ma Shengelia, Pajola, Taylor e la difesa delle V-Nere hanno chiuso la pratica. 🔗 Leggi su Oasport.it