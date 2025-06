Basket femminile l’Italia manca ai Mondiali da 31 anni Il piazzamento che serve agli Europei per tornare a sognare

Dopo 31 anni di attesa, l’Italia del basket femminile fa il suo ritorno sotto i riflettori internazionali, con un obiettivo chiaro: tornare a sognare ai Mondiali di Germania 2026. Da Bologna parte un cammino ricco di speranze, ma le regole sono cambiate: niente più qualificazioni dirette, solo quattro tornei a eliminazione diretta a marzo 2026. È il momento di scoprire come le azzurre possono riscrivere la storia e raggiungere la loro grande meta.

Italia, una nuova speranza. Parte da Bologna il cammino che potrebbe portare le azzurre di Andrea Capobianco verso un passo in più da compiere in proiezione Mondiali di Germania 2026. Ma attenzione: non c’è più, con il nuovo e consolidato format delle competizioni FIBA, la qualificazione diretta. Come funziona oggi? Molto semplice: verranno organizzati, a marzo 2026, quattro tornei di qualificazione alla rassegna iridata (dei veri e propri pre-Mondiali, in stile preolimpici) ognuno formato da sei squadre. Considerato che anche ai Mondiali di scena a Berlino dal 4 al 13 settembre 2026 le selezioni saranno 16, e appurato che la Germania ha il posto assicurato da Paese organizzatore, abbiamo anche due squadre, Cechia e Ungheria, che ci sono per mezzo dei due tornei di prequalificazione organizzati nell’estate 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, l’Italia manca ai Mondiali da 31 anni. Il piazzamento che serve agli Europei per tornare a sognare

