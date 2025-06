Basket femminile Kacerik si fa male e dice addio agli Europei Domani l’ultimo taglio tra le azzurre

Una notizia che scuote il mondo del basket femminile italiano: Martina Kacerik, reduce da un’intensa preparazione, si fa male appena prima degli Europei 2025, lasciando il sogno azzurro a un passo. Con il penultimo taglio ormai deciso, rimangono 13 le candidate per la fase finale, ma l’assenza di Kacerik rappresenta una perdita importante. La corsa verso il successo continua: chi avrà la meglio tra le ultime chiamate?

Rimangono in 13 le candidate a far parte del roster azzurro che parteciperà alla fase finale dei Campionati Europei 2025 di basket femminile. Il penultimo “taglio” in realtà non è arrivato per scelta tecnica, infatti Martina Kacerik è stata autorizzata a lasciare il raduno della Nazionale italiana per un lieve infortunio accusato nel finale dell’ultima amichevole contro Montenegro. “Sono molto dispiaciuto per Martina, che ha lavorato benissimo insieme a noi in questo raduno e che sicuramente meritava miglior fortuna. Lo staff medico e fisioterapico si è preso cura di lei, come di tutte le altre, dal 19 maggio, anche saltando una trasferta all’estero per continuare a lavorare all’Acqua Acetosa con qualche atleta”, le parole di Andrea Capobianco. 🔗 Leggi su Oasport.it