Basket diagnosi choc per Polonara | Leucemia

Una notizia sconvolgente scuote il mondo del basket: Achille Polonara, talento brillante e amato dai tifosi, è stato colpito da una grave leucemia. La sua assenza in campo lascia tutti sgomenti, mentre la Virtus Bologna affronta le finali playoff. In questo momento difficile, l'intera comunità sportiva si unisce per sostenere Polonara e la sua lotta. La forza e il coraggio di un atleta vero sono ora più che mai indispensabili, perché...

Diagnosticata una forma di leucemia ad Achille Polonara, il basket si stringe attorno a uno dei suoi talenti più cristallini e sfortunati. Da un po' di tempo non lo si vedeva in campo, proprio mentre la sua squadra, la Virtus Bologna, sta disputando le finali playoff per lo scudetto contro la sorprendente Germani Brescia guidata

