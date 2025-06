Basket Achille Polonara ha la leucemia Il comunicato della Virtus Bologna | Già iniziate le terapie

Nel cuore di questa drammatica sfida, la Virtus Bologna ha annunciato che Achille Polonara, uno dei pilastri del nostro basket, sta affrontando con coraggio la leucemia. Dopo settimane di incertezza, le terapie sono iniziate e l'intera comunità sportiva si unisce nel sostegno a un atleta che, con determinazione, combatte per tornare più forte di prima. La sua forza ci ispira a non arrenderci mai.

Alla vigilia di gara-3 della Finale Scudetto tra Brescia e Virtus Bologna (con gli emiliani avanti 2-0 nella serie), arriva purtroppo una terribile notizia legata ad uno dei grandi protagonisti del basket italiano dell’ultimo decennio. Stiamo parlando di Achille Polonara, ai box da un paio di settimane per quella che era stata inizialmente annunciata come mononucleosi. “ Nel corso delle ultime settimane Achille Polonara è stato sottoposto ad ulteriori indagini mediche specialistiche a seguito delle quali è stata formulata la diagnosi di leucemia mieloide. Polonara è ora ricoverato presso l’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna dove ha già iniziato le terapie specifiche “, si legge nel comunicato ufficiale della Virtus. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, Achille Polonara ha la leucemia. Il comunicato della Virtus Bologna: “Già iniziate le terapie”

