Basel Adra a Bologna grande successo per il regista premio Oscar di ‘No other Land’

A Bologna, il successo di "No Other Land" di Basel Adra, premiato con l'Oscar, riempie il Fondo Comini di emozione e riflessione. Questo documentario, frutto del talento collettivo israelo-palestinese, svela un mondo di sofferenza e inganno, dove i bambini sono vittime di violenza e gli aiuti umanitari si trasformano in trappole mortali. Un invito potente a guardare oltre le apparenze e a non restare indifferenti.

Basel Adra parla a un mondo che sa e vede tutto. Bambini mutilati, giustiziati, genitori che li seppelliscono. Aiuti umanitari che diventano trappole mortali. Il suo ' No other land ' è il documentario vincitore dell'Oscar, diretto, scritto e montato dal collettivo di registi israelo-palestinesi di Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal e Yuval Abraham. A Bologna, per il dibattito al Fondo Comini, le sedie libere esauriscono molto prima dell'arrivo di Basel, tantissime le persone che ascoltano in piedi nel giardino della casa di quartiere. Accanto al palco lo striscione 'Show Israel the red card', 'mostra a Israele il cartellino rosso', nella serata organizzata da Assopace Palestina e Cucine popolari.

