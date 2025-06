Barra | crolla solaio di 20mq nell' aula di una scuola

Una scena improvvisa e preoccupante quella di stamane a Barra, dove un crollo di circa 20 mq di solaio nell'istituto Perasso ha generato grande allarme tra studenti e insegnanti. Fortunatamente, l'intervento tempestivo dei militari dell'Arma ha evitato conseguenze più gravi. La sicurezza delle nostre scuole resta una priorità assoluta: si attende ora un rapido intervento per garantire la stabilità dell’edificio e la tranquillità di tutta la comunità scolastica.

I militari dell'arma sono intervenuti stamane a Barra, in via Provinciale Botteghelle di Portici dove, al civico 505, si trova l'Istituto comprensivo Perasso. Qui, riferiscono i carabinieri, sono venuti giù almeno 20 metri quadrati di solaio. Il crollo è avvenuto in un'aula didattica ma non ha.

Crolla solaio nella scuola Perasso, tragedia sfiorata a Barra - Una scena che ha fatto tremare Napoli Est: il solaio dell’istituto Perasso di Barra crolla, sfiorando una tragedia.

