Barra crolla solaio dell’istituto comprensivo Perasso | sul posto i carabinieri

Un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia si è verificato oggi a Barra, nel quartiere Est di Napoli. Intorno alle 14, un solaio di circa venti metri quadrati dell’Istituto Comprensivo Perasso è improvvisamente crollato, lasciando tutti sgomenti. Fortunatamente, essendo pochi giorni dopo la fine dell’anno scolastico, non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri per mettere in sicurezza la zona e indagare sulle cause.

