Barletta in fiore | successo per la seconda edizione del concorso Balcone Fiorito

Barletta si è riempita di vita e colore con la seconda edizione di “Balcone Fiorito”, un successo che ha trasformato ogni angolo della città in un vero giardino di emozioni. La bellezza e la creatività sono sbocciate tra balconi e finestre, unendo la comunità in un’esplosione di spirito collettivo. L’evento, organizzato da Glamour, Spettacolo e Bellezza Creattiva, ha incantato tutti nella suggestiva cornice di Palazzo San Domenico, dimostrando che la passione per il verde può unire e ispirare.

La bellezza ha conquistato Barletta, sbocciando tra balconi e finestre grazie alla Seconda Edizione del Concorso “Balcone Fiorito”, che ha regalato alla città un’esplosione di colori, creatività e spirito di comunità. L’evento, ideato e promosso dalle associazioni Glamour e Spettacolo e Bellezza Creattiva, si è svolto nella suggestiva cornice della Sala Convegni di Palazzo San Domenico, con il patrocinio del Comune di Barletta. A guidare la manifestazione è stata la Presidente Maria Rosaria Cavaliere, affiancata da Lucia Dipaola, che ha anche condotto l’evento, e dall’Agenzia Tattiche Marketing di Angelo R. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Barletta in fiore: successo per la seconda edizione del concorso “Balcone Fiorito”

