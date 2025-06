Barletta fermato con 1,7 kg di marijuana nel cofano | 24enne arrestato e portato subito in carcere

Una scoperta shock scuote Barletta: un giovane di 24 anni è stato arrestato con 17 kg di marijuana nascosti nel cofano della sua auto, accusato di spaccio di droga. La scena, che ha portato all’immediato arresto e al trasferimento in carcere, mette in luce un grave problema di criminalità nel territorio. Questa vicenda invita a riflettere sulla diffusione delle sostanze stupefacenti e sulle misure di contrasto più efficaci.

