Barista si allaccia abusivamente al contatore e ruba energia per 5mila euro

Un gesto sconsiderato che ha portato alla scoperta di un furto di energia di 5mila euro, lasciando il locale senza corrente e sollevando importanti questioni sulla legalità nel settore. La vicenda, avvenuta ad Anzio, evidenzia come comportamenti illeciti possano mettere a rischio attività commerciali e sicurezza pubblica. Un episodio che invita a riflettere sull’importanza di rispettare le norme e agire con integrità, affinché il rispetto della legge prevalga sempre.

Corrente gratis nel locale. Succede ad Anzio dove un barista si era allacciato abusivamente al contatore per rifornire di energia elettrica il proprio esercizio commerciale. A smascherarlo i carabinieri della compagnia neroniana che hanno denunciato un 48enne romano per furto aggravato di energia. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Barista si allaccia abusivamente al contatore e ruba energia per 5mila euro

In questa notizia si parla di: energia - barista - abusivamente - contatore

Barista si allaccia abusivamente al contatore e ruba energia per 5mila euro https://ift.tt/E4LKzi0 Vai su X

Barista si allaccia abusivamente al contatore e ruba energia per 5mila euro; Controlli nei locali, scoperti ristoratori che rubavano energia elettrica: furto per 38mila euro; Centro estetico, bar e casa rubano l'energia elettrica: tre persone denunciate a Bagnoli e Fuorigrotta.

Barista si allaccia abusivamente al contatore e ruba energia per 5mila euro - Il 48enne è stato denunciato dai carabinieri di Anzio impegnati nel fine settimana in un servizio ad alto impatto ... Scrive romatoday.it

Furto di energia elettrica: barista manomette contatore - aveva creato una deviazione dal contatore, in maniera da far risultare un consumo minimo, pari a meno della metà di quello di un normale appartamento, sfruttando energia illimitata per far ... Come scrive romatoday.it