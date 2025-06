Bari e il mare | come il porto pugliese è diventato un hub nel turismo crocieristico

Bari, con il suo affascinante connubio di mare e storia, si è trasformata da semplice porto a prestigioso hub crocieristico nel Mediterraneo orientale. Il Porto di Bari, un tempo punto di transito per traghetti locali, oggi accoglie migliaia di viaggiatori in cerca di emozioni e scoperte. Questo cambiamento ha reso la città una tappa imprescindibile per gli amanti delle crociere, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama turistico internazionale.

Il porto di Bari, un tempo limitato a traghetti e rotte locali, ha subito un notevole cambiamento, affermandosi come uno degli hub turistici più ambiti nel panorama delle crociere del Mediterraneo orientale. Oggi, il capoluogo pugliese siè affermato come una delle tappe più apprezzate all'interno degli itinerari crocieristici del Mediterraneo orientale

