Bargiggia | Il calcio italiano fa pena Allegri e Tare passano per fenomeni

Sul profilo X, Paolo Bargiggia mette in luce le criticità del calcio italiano, criticando la percezione di alcuni allenatori come Allegri e Tare, spesso considerati fenomeni a dispetto delle reali prestazioni. Un'analisi che invita a riflettere sul valore reale delle strategie di mercato e sulla competitività del nostro calcio. È arrivato il momento di rivalutare il sistema e puntare su una crescita autentica.

Attraverso il proprio profilo X, Paolo Bargiggia ha parlato del calcio italiano, del Milan, e delle scelte di mercato di Tare e Allegri.

Il calcio italiano fa ufficialmente pena: dove, negli altri Paesi crescono e vincono con i giovani e con i Progetti, qui si fanno gli Instant Team come al @acmilan con Allegri e Tare, due che passano per Fenomeni. Vincete pure il campionato , non cambierò mai id Vai su X

