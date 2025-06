Baps e Nexi avviano una nuova partnership sui servizi di pagamento digitale

Baps e Nexi uniscono le forze per rivoluzionare i pagamenti digitali in Sicilia e oltre, offrendo soluzioni innovative e sicure per famiglie, professionisti e imprese. Questa partnership strategica pluriennale mira a semplificare ogni transazione, potenziando l’inclusione finanziaria e avanzando verso un futuro più digitale e connesso. L’accordo nasce con l’obiettivo di...

Banca Agricola Popolare di Sicilia ("Baps") ha sottoscritto una partnership strategica pluriennale con Nexi, la PayTech italiana leader in Europa, finalizzata a potenziare l'offerta di servizi di pagamento digitale rivolti a famiglie, professionisti e imprese. L'accordo nasce con l'obiettivo di.

