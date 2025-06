Bankitalia | debito record a 3.063 mld

Il debito pubblico italiano raggiunge un nuovo livello record, superando i 3.063 miliardi di euro ad aprile, con un incremento di oltre 30 miliardi rispetto al mese precedente. Questa crescita evidenzia le sfide finanziarie del Paese, mentre la quota di debito detenuta dagli stranieri cresce ulteriormente, influenzando le dinamiche economiche nazionali. In questo scenario complesso, le entrate continuano a salire, ma cosa significa tutto ciò per il futuro dell’Italia?

12.00 Nuovo record del debito pubblico italiano ad aprile. Bankitalia rende noto che è aumentato di 30,1 miliardi rispetto al mese precedente, attestandosi a 3.063,5 miliardi.L'incremento riflette in gran parte il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (21,5 mld). Cresce la quota del debito pubblico in mano agli stranieri:dal 31,9% al 32,4%. Cala lievemente la quota detenuta da famiglie e imprese, dal 14,4% al 14,3%. Salgono le entrate tributarie, pari a 41,9 mld, in aumento del 3,2% rispetto ad aprile 2024. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it