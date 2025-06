bandiere che gare in piazza nero verde e borgo super

Tutto è filato liscio, regalando un’emozione indimenticabile agli spettatori e rinnovando la tradizione storica dei festeggiamenti. L’atmosfera vibrante, tra bandiere sventolanti e applausi scroscianti, ha reso il torneo Alfieri Bandieranti del Niballo 2025 un evento imperdibile che ha unito passato e presente in un’armonia di colori e passione. Un successo che promette ancora grandi emozioni per le prossime edizioni.

Singolo al Verde dopo 52 anni, Grande squadra al Borgo Durbecco, Piccola Squadra e Musici al rione Nero. Questi i primi verdetti del torneo Alfieri Bandieranti del Niballo 2025 che si è svolto in una piazza del Popolo gremita. Lo spettacolo degli alfieri e musici dei rioni di Faenza è stato di altissimo livello per uno spettacolo dinamico e affascinante, finalmente nella cornice della piazza rinascimentale manfreda. Tutto è filato liscio, perfettamente coordinato dalla giuria della Fisb, anche se a metà degli esercizi della piccola squadra, un malore di un tamburino del gruppo Municipale, ha portato all’interruzione delle gare per un quarto d’ora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it