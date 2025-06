Bancomat fatto esplodere con la marmotta | nuovo assalto in Irpinia

Una notte di tensione a Bisaccia, Irpinia, dove ignoti banditi hanno fatto esplodere il bancomat con un ordigno artigianale chiamato “marmotta”. L’esplosione, avvenuta alle 4:39, ha svegliato l’intera zona e causato ingenti danni all’ufficio postale. Le indagini sono in corso, ma la domanda che rimane senza risposta è: i malviventi sono riusciti a portare via il cassonetto di denaro? La vicenda solleva ancora una volta preoccupazioni sulla sicurezza dei nostri territori.

Tempo di lettura: < 1 minuto Paura nella notte a Bisaccia, dove intorno alle 4:39 ignoti hanno fatto esplodere il bancomat dell’ufficio postale di via Roma, utilizzando un ordigno artigianale del tipo “marmotta”. Il boato ha svegliato numerosi residenti della zona. La deflagrazione ha distrutto lo sportello ATM e provocato seri danni alla struttura. Al momento non è ancora chiaro se i malviventi siano riusciti a impossessarsi del denaro contenuto all’interno del dispositivo. La stima dei danni è in corso. Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia dei Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi, che hanno immediatamente avviato le indagini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bancomat fatto esplodere con la “marmotta”: nuovo assalto in Irpinia

In questa notizia si parla di: bancomat - fatto - esplodere - marmotta

Fatto esplodere il bancomat delle Poste di via Di Sotto: è il secondo assalto in un mese - Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 maggio, un secondo assalto in un mese ai danni del bancomat delle Poste di via di Sotto: due esplosioni hanno causato danni e preoccupazione.

Lo sportello bancomat dell’istituto di credito Monte dei Paschi di Siena che si trova in corso Umberto a Mola di Bari, è stato fatto esplodere da ignoti la scorsa notte. Il colpo sarebbe andato a buon fine e la banca sta accertando l’entità del bottino. Chi ha agito, Vai su Facebook

Bancomat fatto esplodere con la “marmotta”: nuovo assalto in Irpinia; Un bancomat fatto esplodere con la ‘marmotta’ nel Foggiano; Bancomat fatto esplodere ad Orta Nova: utilizzato il sistema della ‘marmotta.

Fanno esplodere bancomat, utilizzato il sistema della marmotta - Una esplosione si è verificata poco prima delle 5 a Orta Nova, dove ignoti hanno piazzato una' marmotta' all'interno della fessura del bancomat della banca BPM nella centrale piazza Pietro Nenni. Secondo rainews.it