Bancakitalia rinnova il sito internet studiato anche per giovani

di rendere l’esperienza digitale più semplice, immediata e coinvolgente per tutti gli utenti, inclusi i giovani. Con un design innovativo e funzionalità all’avanguardia, il nuovo portale di Bankitalia si propone di avvicinare ancora di più il pubblico al mondo della finanza e dell’economia, promuovendo trasparenza, accessibilità e informazione. Scopriamo insieme tutte le novità che renderanno più facile navigare nel cuore delle decisioni economiche del nostro paese.

Roma, 16 giu. (askanews) – La Banca d'Italia ha presentato oggi la versione rinnovata del suo portale Internet, concepita per adattarsi alle nuove modalità di fruizione online dei servizi e delle informazioni offerte, innanzitutto adattandosi meglio alla consultazione da dispositivi mobili che oggi contano per circa la metà degli accessi. Un altro obiettivo chiave dell'aggiornamento – la precedente versione del sito risaliva al 2014 – è cercare di ampliare la base di "utenze" rispetto alla platea attuale, composta prevalentemente da uomini adulti over 35 anni e prevalentemente istruiti, cercando di richiamare l'interesse anche di giovani e di fasce meno istruite della popolazione.