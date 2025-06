Banca Ifis al fianco del Vimm per la ricerca scientifica | donato un microscopio rivoluzionario

Banca Ifis si distingue ancora una volta come partner attento e generoso nel progresso della scienza, sostenendo il Vimm - Istituto Veneto di Medicina Molecolare con l'acquisto di un microscopio Lightsheet rivoluzionario. Questo strumento all’avanguardia aprirà nuove frontiere nello studio delle patologie neuromuscolari e metaboliche, accelerando la scoperta di cure innovative. Con questo prezioso supporto, i ricercatori del Vimm sono pronti a fare passi da gigante verso un futuro più sano e promettente.

Banca Ifis ha sostenuto il Vimm - Istituto Veneto di Medicina Molecolare nell’acquisto di un Microscopio Lightsheet per lo Studio delle Patologie Neuromuscolari e Metaboliche. Grazie a questo innovativo strumento tecnologico, i ricercatori del Vimm potranno avanzare nella ricerca scientifica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Banca Ifis al fianco del Vimm per la ricerca scientifica: donato un microscopio rivoluzionario

In questa notizia si parla di: banca - ifis - vimm - ricerca

Banca Ifis: «Investire in bellezza conviene: così l'arte genera valore» - Banca Ifis presenta un'opportunità unica: investire in bellezza per generare valore. All'interno della mostra "La Bellezza e l’Ideale" alla Pinacoteca di Brera, dedicata ai busti di Antonio Canova, si esplora come l'arte possa fungere da leva economica, stimolo creativo e fattore di coesione sociale, promuovendo un dialogo profondo tra cultura, impresa e design.

Banca Ifis al fianco del Vimm per la ricerca scientifica: donato un microscopio rivoluzionario; Banca Ifis: ricerca, sostegno all'Istituto veneto medicina molecolare (Vimm); Ogni euro investito in ricerca Vimm produce oltre sei euro di impatto sociale: l'analisi.

Banca Ifis al fianco del VIMM per la ricerca scientifica - Grazie al contributo di Banca Ifis, il team di ricerca dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare potrà contare su un Microscopio Lightsheet per sviluppare modelli tridimensionali biologici, che ripr ... Scrive msn.com

Banca Ifis: investire in ricerca scientifica genera un impatto sociale sei volte superiore - con l’obiettivo di sostenere i progetti di ricerca del VIMM grazie al contributo di aziende e privati. Riporta ilnuovoterraglio.it