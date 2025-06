Banca Ifis al fianco del VIMM | macchinario per lo studio delle patologie neuromuscolari e metaboliche

Banca Ifis rafforza il suo impegno nel campo della ricerca scientifica sostenendo il VIMM di Padova nell'acquisto di un rivoluzionario Microscopio Lightsheet. Questa tecnologia all’avanguardia permette ai ricercatori di creare modelli tridimensionali delle patologie neuromuscolari e metaboliche, aprendo nuove strade per diagnosi e trattamenti innovativi. Un passo fondamentale verso un futuro di scoperte che potrebbero migliorare la vita di molti.

Banca Ifis ha sostenuto l'Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM) nell'acquisto di un Microscopio Lightsheet per lo Studio delle Patologie Neuromuscolari e Metaboliche. Grazie a questo innovativo strumento tecnologico, i ricercatori del VIMM potranno avanzare nella ricerca scientifica realizzando modelli tridimensionali di malattia, pionieristici a livello europeo. L'iniziativa è stata presentata questa mattina a Padova, nell'ambito di una conferenza stampa tenutasi presso la sede della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, a cui hanno partecipato Giustina Destro, Presidente della Fondazione, Ernesto FĂĽrstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis; Luca Zaia, governatore del Veneto; Bert Blaauw, Principal Investigator del VIMM.

