Banca Agricola Popolare di Sicilia e Nexi | partnership per potenziare i pagamenti digitali

Banca Agricola Popolare di Sicilia e Nexi hanno sottoscritto una partnership strategica pluriennale per "potenziare l'offerta di servizi di pagamento digitale rivolti a famiglie, professionisti e imprese". L'accordo, sottolinea una nota, nasce "con l'obiettivo di mettere a disposizione della clientela soluzioni di pagamento", "integrate nei canali digitali e fisici della banca". Attraverso la collaborazione con Nexi, Baps consolida il proprio percorso di innovazione, previsto nel Piano di Impresa 2025-2027 "Futura". Per Nexi, "la collaborazione con Baps è una conferma della propria capacità di mantenere e rafforzare le partnership con le banche italiane del territorio, accompagnandole nella transizione verso modelli di banca digitale accessibile e sostenibile". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Banca Agricola Popolare di Sicilia e Nexi: partnership per potenziare i pagamenti digitali

