Bambino di tre anni travolto da un' auto nel Milanese | è grave

Un dramma scuote Rho, nel Milanese: un bambino di soli tre anni è stato travolto da un'auto nel pomeriggio di lunedì, lasciando tutti senza parole. Le prime diagnosi parlano di un grave trauma cranico, e le sue condizioni sono critiche. La comunità si stringe intorno alla famiglia, sperando in un miracolo. La storia che segue mette in luce l’importanza della sicurezza e delle precauzioni per i più piccoli.

Un bambino di appena tre anni è stato travolto da un'auto a Rho, nel Milanese, nel pomeriggio di lunedì. Secondo le primissime indicazioni, il bimbo è in condizioni gravi a causa di un importante grave trauma cranico. Incidente a Rho, grave bambino di 3 anni L'incidente si è verificato.

