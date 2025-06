Bambino di 3 anni esce dal cancello di casa a Rho e viene travolto da un'auto di passaggio | è grave

Una tragedia sfiorata che scuote la comunità di Rho: un bambino di soli 3 anni è stato gravemente ferito dopo essere stato investito da un'auto mentre era uscito da solo dal cancello di casa. La vicenda evidenzia l'importanza di una maggiore attenzione e sicurezza nei quartieri residenziali, soprattutto per i più piccoli. La speranza ora è che il bambino possa riprendersi al più presto e che questa disavventura porti a riflettere sulle misure di prevenzione. Continuiamo a seguire gli sviluppi della vicenda.

Un bambino di 3 anni è ricoverato al Niguarda dopo essere stato travolto da un'auto a Rho (Milano) nel pomeriggio del 16 giugno. Il piccolo sarebbe uscito da solo dal cancello di casa e si sarebbe ritrovato in mezzo alla strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it

