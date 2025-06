Bambino di 11 anni morto dopo un malore in mare a Lido degli Estensi stava facendo il bagno col fratellino

Una giornata di svago si è trasformata in tragedia a Lido degli Estensi, dove un bambino di 11 anni, colto da un malore mentre faceva il bagno con il fratellino, ha perso la vita. Un evento che scuote la comunità e ci ricorda quanto sia importante la sicurezza in mare. La notizia ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sull’importanza della prudenza.

Il bambino di 11 anni che aveva accusato un malore in mare a Lido degli Estensi è morto: stava facendo il bagno assieme al suo fratellino.

