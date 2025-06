Bambino di 10 anni scomparso mentre fa il bagno la terribile notizia | era con la famiglia

Una giornata di relax e allegria si è trasformata in un dramma quando un bambino di 10 anni è scomparso nel lago durante una giornata di svago. La paura e l’angoscia hanno preso il sopravvento, scatenando una corsa contro il tempo tra soccorritori, cittadini e autorità. L’intera comunità si stringe intorno alla famiglia, sperando in un lieto risveglio e mantenendo viva la speranza che il giovane venga ritrovato sano e salvo.

Una giornata che doveva essere all'insegna del divertimento e della spensieratezza si è trasformata in un incubo per una famiglia e per l'intera comunità locale. Nel pomeriggio di domenica 15 giugno, un bambino di dieci anni è scomparso mentre faceva il bagno in un lago, scatenando un'immediata mobilitazione di soccorritori, cittadini e autorità. A dare l'allarme sono stati prima gli amichetti con cui si trovava, poi i familiari, preoccupati per la sua assenza improvvisa. Le ricerche sono partite subito dopo la segnalazione, poco dopo le 17.

Recuperato il corpo senza vita del bambino di 10 anni scomparso nel Lago di Bilancino a Barberino di Mugello (FI), mentre faceva il bagno insieme al papà. Sul posto subito intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e 118; intervenuto anche un elicottero da B Vai su X

Ultim'ora Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del bambino di 10 anni scomparso nel nulla oggi mentre faceva il bagno nel lago di Bilancino Vai su Facebook

