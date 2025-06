Bambino annegato nel lago di Bilancino aperto fascicolo per omicidio colposo

Una tragedia scuote la Toscana: un bambino di 10 anni è stato trovato annegato nel lago di Bilancino, portando le autorità a aprire un fascicolo per omicidio colposo. Le indagini sono in corso e si attendono con ansia i risultati dell’autopsia per comprendere le circostanze di questa drammatica perdita, mentre la comunità si stringe nel dolore. La vicenda sottolinea l’importanza della sicurezza nei luoghi di svago e la necessità di approfondire quanto accaduto.

Firenze, 16 giugno 2025 – Sulla tragica scomparsa del bambino di 10 anni annegato nel lago di Bilancino la procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati. Si attendono gli esiti dell’autopsia per chiarire le cause della morte del piccolo, avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 15 giugno. GERMOGLI PH: 15 GIUGNO 2025 BARBERINO DI MUGELLO BAMBINO RITROVATO ANNEGATO NEL LAGO DI BILANCINO NELLA FOTO I SOMMOZZATORI INTERVENUTI NEL RITROVAMENTO Erano circa le 17 quando il bimbo, di origine marocchina, nato in Italia e residente con la famiglia a Sesto Fiorentino, è stato visto entrare in acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bambino annegato nel lago di Bilancino, aperto fascicolo per omicidio colposo

In questa notizia si parla di: bambino - annegato - lago - bilancino

Bambino di 10 anni muore annegato nel lago di Bilancino: il corpo senza vita recuperato dai sommozzatori - Tragedia al Lago di Bilancino: un bambino di 10 anni, originario del Marocco, ha perso la vita annegando durante una visita di famiglia.

Tragedia al Lago di Bilancino, nel Mugello: un bambino di 10 anni, residente a Sesto Fiorentino, muore annegato durante il bagno. Inutili i soccorsi. Indagini in corso. #Mugello #lagodelBilancino #SestoFiorentino #Firenze #BarberinodelMugello Vai su X

Morto il bambino di 10 anni scomparso mentre faceva il bagno nel lago di Bilancino, recuperato il corpo Vai su Facebook

Annegato a dieci anni: la tragedia che squarcia una domenica di vacanza. “Il lago è pericoloso”; A dieci anni annega nel lago di Bilancino: stava facendo il bagno con il padre e il fratello più piccolo; Mugello (Firenze), morto il bimbo scomparso mentre faceva il bagno nel lago.

Bambino di 10 anni muore annegato nel lago di Bilancino: il corpo senza vita recuperato dai sommozzatori - Un bambino di 10 anni che stava facendo il bagno nel lago di Bilancino è scomparso e dopo alcune ore di paura si è consumato il tragico epilogo: il piccolo, di origini ... Riporta msn.com

Muore a 10 anni mentre nuota nel lago di Bilancino. Ritrovato il corpo senza vita - Dopo ore di angoscia il corpo del piccolo è stato ritrovato dai vigili del fuoco. Secondo msn.com