Balmy Cheeks | Il blush che cattura la luce del tramonto

Da oggi il blush si prende il centro della scena! Le sfumature si fondono oltre gli zigomi. Il volto si accende. Nasce una nuova filosofia estetica che punta tutto sulla naturalezza. C'è un nuovo codice nel make-up dell'estate 2025, e si scrive sulle guance. Più precisamente: si diffonde su zigomi, tempie, ponte del naso. È l'effetto "sun-kissed" che da mesi attraversa i di Instagram, compare sulle passerelle e trova un volto iconico in Hailey Bieber, pioniera di una bellezza apparentemente spontanea ma curata in ogni dettaglio. Il blush non è più un tocco finale: diventa protagonista. E lo fa riscrivendo le regole.