Bagarinaggio il secondary ticketing è reato?

Il bagarinaggio, spesso sottovalutato, rappresenta un reato concreto che mina l’equità del mercato degli eventi live. Con l’estate 2025 alle porte e stelle come Dua Lipa, Billie Eilish ed Elodie protagoniste in Italia, la domanda di biglietti si moltiplica, alimentando il fenomeno del secondary ticketing. Questa pratica, sempre più diffusa e insidiosa, rischia di danneggiare sia gli organizzatori che i veri appassionati. Ma quali sono le conseguenze di questa piaga e come può essere contrastata?

L’estate 2025 si è appena affacciata, ed è ripartita la stagione degli eventi live. Dua?Lipa ha registrato il sold- out in meno di un giorno per la data milanese degli I- Days; Billie Eilish ha riempito l’Unipol Arena di Bologna l’8 giugno; Elodie continua a collezionare tutto esaurito nei palazzetti italiani. La domanda è altissima, l’offerta limitata. E come ogni anno, con l’aumento delle richieste torna il bagarinaggio, in forme sempre più digitali e strutturate. Che cos’è il bagarinaggio o secondary ticketing?. Il termine “bagarinaggio” o secondary ticketing indica la rivendita non autorizzata di biglietti acquistati tramite canali primari autorizzati (punti vendita fisicibox offices, siti ufficiali, siti di rivendita primari) con prezzo maggiorato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bagarinaggio, il secondary ticketing è reato?

In questa notizia si parla di: bagarinaggio - secondary - ticketing - reato

Bagarinaggio, il secondary ticketing è reato?; Secondary ticketing, lo scandalo del bagarinaggio online di cui non si parla più; Multa da 12 milioni a Viagogo per i bagarini online.

Bagarinaggio online, "TicketOne estranea al secondary ticketing" - a trattare con inerzia i veri e riconosciuti siti di secondary ticketing che abbiamo più volte denunciato. Da affaritaliani.it

Springsteen e Coldplay, è bagarinaggio on line: Milano apre un'inchiesta - «Io quest'anno ho fatto molto rumore mediatico sul secondary ticketing ... Lo riporta ilmessaggero.it