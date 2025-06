Baby Gang show | dall’arrivo in Ferrari al concerto all’arresto del rapper Neza E il giallo dei ladri in casa

Una serata ricca di emozioni e tensioni quella al Carroponte di Sesto San Giovanni, dove il concerto di Baby Gang si è trasformato in un episodio movimentato. Dall’arrivo trionfale in Ferrari all’arresto del rapper Neza, passando per un giallo riguardante dei ladri in casa, gli eventi hanno catturato l’attenzione di tutti. Ma cosa è successo davvero? Scopriamo i dettagli di una notte tra musica, incidenti e misteri.

Ci sono state tensioni l'altra sera, finite con un arresto per resistenza, al concerto di Baby Gang al Carroponte a Sesto San Giovanni. È successo quando l'artista è entrato alla guida della sua Ferrari da oltre 200mila euro in un spazio verso il palco interdetto alle auto e consentito solo ai pedoni. In quel momento degli amici degli artisti hanno ingaggiato una colluttazione con gli steward e c'è stato anche un lancio di bottiglie verso di loro. Gli agenti della Polizia hanno arrestato un ventunenne che fa parte dell'entourage del rapper per resistenza aggravata: si tratta del rapper legnanese Neza che ha insultato e aggredito con calci e pugni i poliziotti che avevano bloccato Baby Gang. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Baby Gang show: dall’arrivo in Ferrari al concerto all’arresto del rapper Neza. E il giallo dei ladri in casa

In questa notizia si parla di: baby - gang - ferrari - concerto

Bergamo, commercianti sempre più spaventati. Furti e baby gang in cima alle paure - A Bergamo, i commercianti vivono un crescente senso di insicurezza: furti e baby gang emergono come le principali preoccupazioni.

L'arrivo in Ferrari di Baby Gang al concerto, il blocco e la lite: arrestato il trapper Néza; Baby Gang al concerto in Ferrari, interviene la polizia: il rapper Neeza arrestato, due agenti feriti; Baby Gang show: dall’arrivo in Ferrari al concerto all’arresto del rapper Neza. E il giallo dei ladri in casa.

Baby Gang al concerto in Ferrari, interviene la polizia: il rapper Neeza arrestato, due agenti feriti - Baby Gang, a bordo di una Ferrari, ha tentato di accedere a una zona pedonale inaccessibile alle auto, tentando di forzare il blocco degli addetti alla ... fanpage.it scrive

Baby Gang si avvicina al palco in Ferrari, interviene la Polizia - Ci sono state tensioni l'altra sera, finite con un arresto per resistenza, al concerto di Baby Gang al Carroponte a Sesto San Giovanni. Lo riporta msn.com