Baby Gang sfreccia al suo concerto in Ferrari | tensioni con steward e polizia che tentano di fermarlo Arrestato il collaboratore e rapper Néza – IL VIDEO

Una serata di musica e adrenalina si trasforma in un episodio di tensione al concerto di Baby Gang a Sesto San Giovanni. Il trapper, a bordo di una Ferrari, ha sfidato le regole tentando di entrare in una zona pedonale, scatenando il caos tra steward, polizia e fan. La scena, immortalata sui social, mostra un gesto forse troppo audace che ha portato all’arresto del collaboratore e rapper N233za. La vicenda solleva ancora una volta il dibattito sulla gestione della sicurezza negli eventi musicali.

Al concerto di Baby Gang, sabato 14 giugno al Carroponte di Sesto San Giovanni, è successo il “fattaccio”. Il trapper, a bordo di una Ferrari, ha tentato di accedere a una zona pedonale, inaccessibile alle auto, tentando di forzare il blocco degli addetti alla sicurezza. La scena è stata ripresa da numerosi video, pubblicati sui social. A quel punto gli amici del trapper hanno iniziato ad aggredire, anche con lancio di bottiglie, steward e poliziotti impegnati nella gestione dell’ordine pubblico durante il concerto. Per questo il componente e rapper dell’entourage di Baby Gang, Anes Mihoued, in arte Néza, è stato arrestato per resistenza aggravata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Baby Gang sfreccia al suo concerto in Ferrari: tensioni con steward e polizia che tentano di fermarlo. Arrestato il collaboratore e rapper Néza – IL VIDEO

