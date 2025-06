Baby Gang arriva al Carroponte con la Ferrari da 240mila euro e gli sputano sull’auto

Un evento che ha scosso il mondo dei fan e degli appassionati di musica: Baby Gang arriva al Carroponte a bordo di una Ferrari da 240 mila euro, ma l’incontro si trasforma in tensione quando alcuni fattori inaspettati, tra cui sputi e un parapiglia, interrompono la serata. Un episodio che mette in evidenza come l’attenzione tra celebrità e pubblico possa sfociare in situazioni imprevedibili, lasciando tutti con molte domande e poche risposte.

L’incontro con i fan, la marcia nel vialetto del Carroponte circondato dalla security (che ha cercato di tenere lontano i fan). Poi un leggero (ed estemporaneo) parapiglia e lo sputo. È quanto successo sabato 14 giugno nell’area concerti di Sesto San Giovanni dove il trapper si è esibito insieme. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Baby Gang arriva al Carroponte con la Ferrari da 240mila euro (e gli sputano sull’auto)

In questa notizia si parla di: carroponte - baby - gang - arriva

Baby Gang arriva al Carroponte con la Ferrari (e gli sputano sull’auto) - Sabato 14 giugno, l’area concerti di Sesto San Giovanni ha ospitato un episodio intenso e imprevedibile.

VIBRAS MILANO – 14 GIUGNO Nicky Jam, Morad, Baby Gang. Opening: Mamacita. Il più grande evento urban d’Italia! Biglietti disponibili su:... Vai su Facebook

Baby Gang arriva al Carroponte con la Ferrari (e gli sputano sull’auto); Vibras: Nicky Jam, Baby Gang e Morad in concerto - Carroponte 2025; Nicky Jam + Morad + Baby Gang al Kozel Carroponte.

Vibras: Nicky Jam, Baby Gang e Morad in concerto - Carroponte 2025 - 00 arriva a l Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) l'evento Vibras 2025, che porta sul palco 3 big della musica urban, unendo due mondi, due generazioni e una ... Secondo mentelocale.it