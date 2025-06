Baby gang al Pigneto Vladimir Luxuria | Bloccata da un gruppo di adolescenti ho avuto paura

Vladimir Luxuria denuncia un clima di crescente violenza al Pigneto, dove gruppi di adolescenti spavaldi disturbano e molestano i passanti, creando un’atmosfera di insicurezza. La situazione, ormai esplosa, ha portato l’attivista a confessare di aver provato paura, evidenziando un problema che riguarda l’intera comunità. Questo scenario mette in luce la difficile convivenza tra generazioni e la necessità di interventi immediati.

