Baby dance e teatro | l' estate per bambini e ragazzi a Terranuova

Baby dance e teatro continuano a incantare i piccoli di Terranuova anche nell’estate 2025, nel suggestivo parco Tiziano Terzani. Un’occasione unica per divertirsi, imparare e condividere momenti speciali con amici e famiglie, grazie a un ricco calendario di eventi pensati per bambini e ragazzi tra 1 e 12 anni. L’area verde si trasforma in un magico palcoscenico, rendendo questa estate indimenticabile per tutta la comunità.

In questa notizia si parla di: terranuova - estate - baby - dance

