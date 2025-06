Azienda conciaria impiega tre lavoratori in nero | attività bloccata e denuncia per il titolare

Durante il controllo, è emerso che l’azienda conciaria impiegava tre lavoratori in nero, causando il blocco immediato dell’attività e una denuncia penale per il titolare. Questo episodio evidenzia quanto sia fondamentale rispettare le normative sul lavoro e l’importanza delle ispezioni per tutelare i diritti dei dipendenti e garantire un mercato equo. La legalità, infatti, resta il pilastro di un’economia sana e trasparente.

Lo scorso 6 giugno, nell'ambito di un controllo volto al contrasto del lavoro sommerso, i militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Pisa hanno effettuato nel territorio provinciale un'ispezione in un'azienda che si occupa della lavorazione del cuoio e della pelle.

