Avete lasciato mia mamma a casa ed è morta | operatori del 118 aggrediti da una donna

Durante questa pausa, una situazione improvvisa e drammatica ha cambiato il corso della giornata: una donna ha aggredito gli operatori del 118, lasciando mia madre a casa senza assistenza. Un episodio che mette in luce le sfide quotidiane e le insidie incontrate da chi si dedica al soccorso. È il momento di riflettere sulla sicurezza e sul rispetto che meritiamo tutti, soprattutto chi lavora per salvare vite.

Intorno alle ore 14, un'ambulanza del 118 in servizio presso la postazione di Bagnoli era in sosta su viale Giochi del Mediterraneo. L'equipaggio, composto da due operatrici sanitarie, si trovava momentaneamente all'ombra, in attesa di eventuali richieste di intervento. Durante questa pausa.

