Aversa furto di cavi in rame all’ospedale Moscati | reparti senza condizionatori funzionanti

Un altro episodio preoccupante scuote la tranquillità di Aversa: i ladri di rame colpiscono ancora, questa volta all’ospedale Moscati, lasciando i reparti senza condizionatori funzionanti e mettendo a rischio la salute dei pazienti. La notte tra domenica e lunedì ha portato via preziosi cavi, aggravando le condizioni di un sistema già sotto pressione. È urgente un intervento deciso per garantire sicurezza e continuità ai servizi sanitari.

Un nuovo furto di cavi in rame ha colpito l’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Aversa. I malviventi avrebbero agito nella notte tra domenica e lunedì, ma le modalità esatte del colpo sono ancora in fase di accertamento. Aversa, furto di cavi in rame all’ospedale Moscati: reparti senza condizionatori Il furto ha causato disagi in diversi . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, furto di cavi in rame all’ospedale Moscati: reparti senza condizionatori funzionanti

In questa notizia si parla di: furto - aversa - cavi - rame

Aversa. Furto di rame all’ospedale Moscati: alcuni reparti offline; Furto di rame e blackout, gravi disagi in ospedale; Caserta, grosso guasto tecnico tra le stazioni di Mondragone e Cellole: fino a 120 minuti di ritardo.

Caserta, 6 arresti per furti di rame ed antenne - I carabinieri della compagnia di Aversa hanno eseguito due ordinanze emesse dal gip del tribunale di Napoli Nord nell'ambito di indagini su numerosi furti di cavi di rame in provincia di Caserta ... Lo riporta rainews.it

Furto di cavi di rame, i residenti restano al buio - Una zona rimasta al buio per il furto di decine di metri di cavi di rame: è accaduto a San Severo, in via Marconi, nei pressi della stazione. Riporta rainews.it