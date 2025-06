Avengers | Doomsday Scarlett Johansson sul suo ritorno nel cast | Ma Santo Dio non l' avete visto Engame?

Dopo anni di attesa e speculazioni, il ritorno di Scarlett Johansson nei panni di Natasha Romanoff nel Marvel Cinematic Universe resta un mistero avvolto nel dubbio. La star ha più volte ribadito che la sua partecipazione si è conclusa con Avengers: Endgame, lasciando i fan a sognare e discutere. Ma in un universo così imprevedibile, chi può davvero dire addio per sempre? La domanda è: la Vedova Nera tornerà o il suo cammino è definitivamente chiuso?

Scarlett Johansson ha costantemente sostenuto che la scomparsa del suo personaggio in Avengers: Endgame è definitiva, ma nonostante ciò, il pubblico ipotizza che potrebbe ancora apparire. Chi avrà ragione? Nonostante le voci di corridoio e qualche battuta del collega David Harbour, Scarlett Johansson ribadisce con schiettezza che il suo viaggio nei panni di Natasha Romanoff si è concluso con Avengers: Endgame. Nessuna resurrezione per la Vedova Nera, ma i fan non si arrendono. Scarlett Johansson e l'addio definitivo alla Vedova Nera Il cast di Avengers: Doomsday si preannuncia come una parata di volti celebri, ma uno di questi - per quanto desiderato dai fan - non farà ritorno.